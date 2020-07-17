https://news.day.az/society/1254274.html В четырех районах Баку не будет воды
В четырех районах Баку не будет воды
На магистральном водопроводе в районе поселка Сулутепе произошла авария.
Как сообщил АПА руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраилов, в связи с аварией будет ограничена подача питьевой воды в части Сабаильского, Ясамальского, Насиминского и Бинагадинского районов до утра 18 июля 2020 года, передает Day.Az.
"На территорию привлечены аварийные бригады, спецтехника ОАО "Азерсу", принимаются меры по устранению аварии", - сказал он.
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