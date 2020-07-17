В четырех районах Баку не будет воды

На магистральном водопроводе в районе поселка Сулутепе произошла авария.

Как сообщил АПА руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраилов, в связи с аварией будет ограничена подача питьевой воды в части Сабаильского, Ясамальского, Насиминского и Бинагадинского районов до утра 18 июля 2020 года, передает Day.Az.

"На территорию привлечены аварийные бригады, спецтехника ОАО "Азерсу", принимаются меры по устранению аварии", - сказал он.