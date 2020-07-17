В 14 городах и районах Азербайджана особый карантинный режим продлен до 5 августа

В Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой до 06:00 5 августа 2020 года будет действовать особый карантинный режим.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, в городах и районах, где продлен особый карантинный режим, в выходные дни общественный транспорт работать не будет:

С 00:00 25 июля до 06:00 27 июля;

С 00:00 1 августа до 06:00 3 августа;

В городах и районах, где продлен особый карантинный режим, с 20 июля 2020 года, кроме услуг массажа и бани, разрешается деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг. При этом время СМС-разрешения для лиц, покидающих место жительства и место пребывания, увеличивается с 2 до 3 часов.