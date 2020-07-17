Нураддин Мехтиханлы: Не время пропагандировать пацифизм, когда оккупирована земля, каждый должен стать воином

Сегодня не время пропагандировать пацифизм, когда родная азербайджанская земля оккупирована армянскими вооруженными силами, и каждый должен стать воином, сделать все во имя Родины, сказал видный деятель искусства, артист театра и кино, актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Нураддин Мехтиханлы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"С детства надо не только обучать высоким морально-нравственным качествам, но и воспитывать высокий боевой дух и патриотизм. На протяжении около 30 лет двадцать процентов нашей земли находится под армянской оккупацией, и враг не перестает предпринимать попытки по очередному захвату. На протяжении этих лет мы старались решить проблему мирным путем, но всему есть свой предел и терпение. Бесполезные многолетние переговоры, безнаказанность агрессора со стороны международных структур, вынуждают нас применять самые жесткие меры по освобождению родных земель. Еще раз вспомним ночь 15 июля, когда тысячи молодых людей, не боясь заражения смертельной болезни коронавируса, вышли на улицы и стали требовать освобождения родины военным путем. Наша армия нанесла очередной сокрушительный удар по армянским агрессорам, которые бессовестным образом теперь просят помощи у мира. Сами являются агрессорами, а строят из себя жертв. Это же насколько надо быть таким наглым? Сколько же армянские фашисты принесли страдания нашему народу, учинили Ходжалинский геноцид, в стране около миллиона беженец и вынужденных переселенцев. До каких пор бы будем терпеть эту высшую несправедливость? Хватит уже, терпение закончилось! Бесспорно, война - это очень плохо, приносит беды и страдания, люди теряют близких и родных, умирают молодые и дети остаются сиротами. Но что делать, если армяне не хотят мира, не освобождают оккупированные территории, все время затягивают этот процесс и постоянно проводят провокации? К большому сожалению, агрессору потворствуют и некоторые зарубежные силы - политика двойных стандартов. Но пускай все откроют глаза, и увидят сегодняшний Азербайджан с развитой экономикой и сильной армией, патриотами и настоящими гражданами, готовыми на все ради свободы родной земли. И каждый должен на своем месте, в своей сфере сделать все для достижения скорой победы над врагом - одни с оружием в руках, другие в соцсетях и СМИ, третьи на рабочем месте, в культуре, науке, экономике, медицине и т.д. До скорого освобождения Карабаха и водружения флага Азербайджана во всех городах! ", - отметил Нураддин Мехтиханлы.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок и на протяжении этих дней проводили провокационные действия. При отражении нападения противника и ожесточенных боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, старший лейтенант Рашад Махмудов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы, сержант Вугар Садыгов, рядовые Эльчин Мустафазаде, Низам Исмаилов, ефрейтор Эльшад Мамедов, рядовой Хайям Дашдемиров. В результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами села Агдам Товузского района 14 июля был убит житель села Азизов Азиз Иззет оглы 1944 года рождения. В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен серьёзный ответный удар, враг был отброшен назад, понеся большие потери.