Представители Оперштаба ответили на главные вопросы по поводу продления карантина

Как сообщалось ранее, в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией особый карантинный режим, действующий сейчас в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и Абшероне, Барде, Горанбое, Гёйгёле, Хачмазе, Сиязане и Шеки, продлен до 06:00 5-го августа 2020 года. В то же время, в соответствии с результатами анализов санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 карантин в Азербайджане продлен до 31 августа.

Как передает Day.Az, представители Оперативного штаба при Кабинете министров, помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев и заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева, в эфире передачи "Hədəf" на телеканале AzTV подробно рассказали о продлении карантинных мер.

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