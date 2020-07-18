Сегодня Бахрам Багирзаде поговорил по телефону с семьей

"Состояние Бахрама Багирзаде оценивается как средней степени тяжести, стабильное".

Как передает Day.Az, об этом сообщил заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев.

Он сказал, что пациент уже несколько дней находится на спонтанном дыхании.

"Начиная с этого дня, будет проверено временное закрытие трахеостомы и физиологическое дыхание, то есть посредством носа и рта. После нескольких проверок трахеостому можно будет удалить. Симптомы неопатии, наблюдаемые у пациента, значительно ослабли. Против них проводится соответствующее физиотерапевтическое лечение. Пациент активен. Сидит, даже встает. Сегодня утром он уже разговаривал по телефону с членами семьи", - добавил врач.