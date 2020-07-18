Названа причина продления ужесточенного карантинного режима в Азербайджане

Основная цель продления ужесточенного карантинного режима в Азербайджане - предотвратить стремительное распространение коронавируса.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов, передает Day.Az.

Он отметил, что с самых первых дней борьбы с пандемией Азербайджан осуществлял оперативные и адекватные меры. По словам депутата, с самого начала в этой области были достигнуты хорошие результаты, число инфицированных было крайне мало.

"Опыт Азербайджана в борьбе с пандемией перенимался другими странами, наша страна стала примером для мировых государств. Все думали, что пандемия в скором времени будет преодолена. Но, к сожалению, это оказалось не так.

В дальнейшем из-за безответственности некоторых граждан число инфицированных начало стремительно расти", - сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что основной целю продления ужесточенного карантинного режима в Азербайджане является предотвращение стремительного распространения болезни.

"Если люди будут соблюдать установленные правила, то период режима карантина может закончиться раньше. Всем необходимо уяснить, что если не соблюдать требования, то ситуация усугубится. Результаты анализа реальной ситуации свидетельствуют о необходимости продления ужесточенного режима карантина. Если мы не будем соблюдать эти правила, то число летальных исходов от коронавируса будет значительно больше.

Как известно, каждая страна обладает определенными возможностями в приеме некоторого количества пациентов. Вероятно, что ситуация может дойти до того, что мест в больницах не будет хватать для всех. Мы категорически не должны допускать этого. Чем строже и ответственнее люди будут соблюдать правила, тем раньше мы одолеем эту напасть.

Каждый гражданин должен проявить бдительность, защищать себя и своих близких, проявить единство и солидарность. Это является нашим гражданским долгом. Каждый должен знать, что это всего лишь временные трудности, спустя некоторое время жизнь обязательно вернется в свое русло", - добавил Джейхун Мамедов.