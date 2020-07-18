Сын азербайджанского певца погиб в ДТП

В селе Шулавери Марнеульского района Грузии произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по словам местных жителей, водитель автомобиля марки BMW потерял управление при выполнении обгона на высокой скорости, выехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП погибли находящиеся в автомобиле 2 человека.

По словам свидетелей, водитель скончался на месте происшествия, а пассажир был госпитализирован. Однако спасти его не удалось.

В настоящее время на месте происшествия работают эксперты.

Сообщается, что за рулем автомобиля был сын известного певца Ибрагима Борчалы.