Мухтар Бабаев и Эльдар Азизов проверили готовность пляжей к работе в карантин

Сегодня министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев и глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов побывали на общественном пляже, созданном по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Глава департамента ИВ города Баку Эльман Иманов сообщил Qafqazinfo, что в данный момент на общественных пляжах проводятся сответствующие работы согласно карантинному режиму.

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