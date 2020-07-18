https://news.day.az/society/1254499.html Мухтар Бабаев и Эльдар Азизов проверили готовность пляжей к работе в карантин - ФОТО
Мухтар Бабаев и Эльдар Азизов проверили готовность пляжей к работе в карантин - ФОТО
Сегодня министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев и глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов побывали на общественном пляже, созданном по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.
Глава департамента ИВ города Баку Эльман Иманов сообщил Qafqazinfo, что в данный момент на общественных пляжах проводятся сответствующие работы согласно карантинному режиму.
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