В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 9 9 263 теста на коронавирус.

Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 18-е июля.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 619 786 тестов.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 334 человек, 333 человека из них находятся в реанимации, а 63 человека подключены к аппаратам искусственного дыхания.