В Азербайджане разрешена деятельность этих объектов

В соответствии с результатами анализов санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 режим карантина в Азербайджане продлен до 31 августа.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

Учитывая динамику заражения людей COVID-19, особый карантинный режим не будет применяться в городе Лянкяран и Самухском районе с 20 июля 2020 года.

В Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёкгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах особый карантинный режим в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией будет продолжаться до 06:00 пятого августа 2020 года.

В городах, где введен особый режим карантина, с 20 июля разрешается деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг, за исключением массажных салонов и бань.