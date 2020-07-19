Тяжелое ДТП в Баку, топливо разлилось на дорогу

В поселке Баладжары в Бинагадинском районе на улице Я.Гусейнова "КамАз" столкнулся с грузовым автомобилем марки "Jac".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, двое получили различные травмы.

На место привлечены сотрудники скорой помощи. На дорогу разлилось топливо.