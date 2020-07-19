https://news.day.az/society/1254709.html Тяжелое ДТП в Баку, топливо разлилось на дорогу - ФОТО
Тяжелое ДТП в Баку, топливо разлилось на дорогу - ФОТО
В поселке Баладжары в Бинагадинском районе на улице Я.Гусейнова "КамАз" столкнулся с грузовым автомобилем марки "Jac".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, двое получили различные травмы.
На место привлечены сотрудники скорой помощи. На дорогу разлилось топливо.
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