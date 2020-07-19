ГЭЦ обнародовал график вступительных экзаменов, которые пройдут 23-24 июля

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал график выпускных (вступительных) экзаменов, которые будут проведены 23-24 июля 2020 года.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, в Оперативном штабе при Кабинете министров был получен положительный ответ на обращение Совета директоров центра в связи с проведением экзаменов в городах и районах, где введен ужесточенный карантинный режим, и экзамены будут проведены в соответствии с условиями пандемии и требованиями особого карантинного режима.

Для уменьшения массовости в этих экзаменах не примут участие учащиеся 9-х классов, не подавшие заявления в колледжи (или в военные лицеи). Для этих учащихся выпускные экзамены будут проведены в сентябре.

Пропуск на экзамен будет опубликован в течение дня на сайте ГЭЦ.

23-24 июля 2020 года будут проведены:

• выпускные экзамены для учащихся 11-х классов;

• 1-й этап вступительных экзаменов в вузы по I-IV группам специальностей для выпускников прошлых лет, вступительные экзамены по V группе специальностей и в колледжи на базе полного (11-летнего) среднего образования;

• экзамены по азербайджанскому языку (государственный язык) для выпускников 11-х классов (нынешнего года и прошлых лет), обучающихся не на азербайджанском языке и для выпускников 9-х классов (нынешнего года и прошлых лет), подавших документы в колледжи;

• вступительные экзамены в колледжи на базе общего (9-летнего) среднего образования для выпускников нынешнего года и прошлых лет.