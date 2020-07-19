https://news.day.az/society/1254739.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровело 517 человек - заразились всего 388 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровело 517 человек - заразились всего 388 - ФОТО
В Азербайджане выявлено 388 новых случаев заражения коронавирусом, 517 вылечившихся, 5 скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлен 27 521 случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 18 967, скончались 354 человека.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 200 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 095, в целом - 627 881 тест.
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