https://news.day.az/society/1254752.html TƏBİB назвал количество проведенных сегодня тестов на коронавирус
TƏBİB назвал количество проведенных сегодня тестов на коронавирус
Сегодня в Азербайджане проведено 8 095 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 19-е июля.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 627 881 тест.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 200 человек, 340 человек из них находятся в реанимации, а 55 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.
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