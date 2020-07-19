https://news.day.az/society/1254758.html AZAL выполнил еще один чартерный рейс из Москвы - ФОТО
AZAL выполнил еще один чартерный рейс из Москвы - ФОТО
Вечером 19 июля AZAL выполнил еще один чартерный рейс из Москвы.
Как передает Day.Az, в Баку из столицы России было доставлено 197 граждан Азербайджана.
На рейс были допущены пассажиры, предоставившие справку с негативным результатом на COVID-19. По прибытии все пассажиры должны провести две недели в самоизоляции.
Напомним, что чартерные рейсы выполняются по заранее согласованному плану Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.
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