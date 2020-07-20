С сегодняшнего дня в Азербайджане разрешена деятельность парикмахерских и салонов красоты

С сегодняшнего дня разрешается деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг, за исключением массажных и банных услуг.

Как передает Day.Az, решение об этом на днях принял Оперативный штаб при Кабинете Министров.

Кроме того, согласно решению, в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах, а также в Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Хачмазском, Самухском, Сиязаньском и Шекинском районах, где особый карантинный режим продлен до 06:00 5 августа