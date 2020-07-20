В двух частях Азербайджана отменен особый карантинный режим

С учетом динамики заражения COVID-19 в городе Лянкяран и Самухском районе особый карантинный режим с сегодняшнего дня отменен.

Как передает Day.Az, решение об этом принял оперативный штаб при Кабинете Министров.

Отметим, в соответствии с анализом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением нового вида коронавирусной инфекции (COVID-19), карантинный режим по стране продлен до 00:00 31 августа 2020 года.