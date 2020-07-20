Бакинское метро не будет работать до 5 августа

Во время особого карантинного режима, который продлится до 5 августа, бакинское метро не будет работать.

Как сообщает Day.Az, в городах и районах, где применяется ужесточенный режим карантина, в следующие временные отрезки не будет работать общественный транспорт:

с 00:00 25 июля по 06:00 27 июля;

с 00:00 первого августа по 06:00 третьего августа.

Отметим, что в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёкгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах особого карантинный режим в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией будет продолжаться до 06:00 пятого августа 2020 года.