В Азербайджане продлен срок действия SMS-разрешений

В городах и районах, где действует особый карантинный режим, с 20 июля 2020 года срок действия SMS-разрешения на выход из дома увеличивается с двух часов до трех.

Как передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана, в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёкгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией особый режим карантина будет продолжаться до 06:00 пятого августа 2020 года.

Отметим, что в связи с тем, что особый карантинный режим не будет применяется в городе Лянкяран и Самухском районе, SMS-разрешения на этой территории не нужны.