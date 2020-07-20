ГЭЦ обратился к выпускникам школ и абитуриентам
Государственный экзаменационный центр обратился к лицам, которые примут участие в выпускных (приемных) экзаменах, которые пройдут 23 и 24 июля.
Как передает Day.Az, учащиеся (абитуриенты) могут распечатать "пропускной экзаменационный лист" и "декларацию о здоровье участника экзамена".
При явке на экзамен участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, "пропускной экзаменационный лист" и "декларацию о здоровье участника экзамена".
"Декларацию о здоровье участника экзамена" и "пропускной экзаменационный лист" можно распечатать с сайта ГЭЦ. Оба документа следует распечатать на отдельных листах. "Декларация о здоровье участника экзамена" подписывается самим абитуриентом.
Экзаменационный лист хранится у самого участника (абитуриента), а декларация о здоровье сдается экзаменационному контролеру.
Отметим, с целью предотврашения массовости и минимизации контактов между участниками экзамена, определены различные часы пропуска в здание (время указано на пропускном листе каждого учащегося (абитуриента).
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