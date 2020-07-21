Карантин - тяжёлое испытание, но мы должны собраться с силами ради возвращения к нормальной жизни

COVID-19 является очень опасным вирусом, и проблема борьбы с коронавирусом заключается в том, что большинство инфицированных не имеют симптомов или имеют симптомы, которые не отличаются от обычной ОРВИ.

На сегодня результаты принятых решений в каждой стране зависят от оперативности ответственных структур и руководителей, адаптации системы управления под стремительно меняющиеся реалии, а также бдительности и ответственности граждан по соблюдению правил и требований по защите от коронавируса.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса Азербайджана, член Комитета здравоохранения Анатолий Рафаилов.

"С первого дня выявления инфекции госструктуры Азербайджана предприняли целенаправленные, своевременные и эффективные шаги по предотвращению распространения коронавируса, что позволило минимизировать число случаев заражения. Руководство Азербайджана еще в начале весны оперативно закрыло границы страны и ввело четкие карантинные ограничения и, таким образом, благодаря этим дальновидным мерам, удалось избежать заражения коронавирусом большого числа населения", - заявил парламентарий.

По мнению нашего собеседника, наше государство делает все, что от него зависит и все это для общего блага, на борьбу с эпидемией брошено много сил и ресурсов.

"В начале распространения вируса Азербайджан во главе с Президентом Ильхамом Алиевым смог вовремя оценить опасность, которую представляет COVID-19. За короткий промежуток времени были приняты оперативные и неотложные меры по предотвращению распространения этой эпидемии. Очень много было сделано: создан Оперативный штаб при Кабинете министров, введен режим самоизоляции, увеличены ассигнования в сферу медицины, построены новые больницы, налажено производство критически необходимых средств защиты, предприняты правильные шаги в системе образования, в социальной сфере, работу многих организаций перевели в онлайн-режим, отменены все массовые мероприятия и т.д. Благодаря принятым решениям Азербайджану удалось избежать участи других стран, где смерть тысяч людей стала все более обычным явлением. Азербайджан смог выдержать первый удар коронавируса", - отмечает член Комитета здравоохранения.

Депутат напомнил, что когда первая вспышка коронавируса пошла на спад, в республике было принято решение смягчить режим карантина.

"К сожалению, население это восприняло как исчезновение болезни, хотя людей предупреждали соблюдать требования карантина. Однако большая часть населения вернулась к обычному образу жизни, перестала использовать средства защиты - люди сняли маски и стали скапливаться в общественных местах. Таким образом, нарушение санитарных норм привело к вспышке коронавируса в республике и к увеличению числа зараженных", - заметил он.

По словам парламентария, государство делает все, что от него требуется для предотвращения распространения коронавируса, на борьбу с эпидемией брошено много сил и ресурсов.

"Население тоже в свою очередь должно сделать все, что от него зависит и требуется, чтобы уберечь себя и своих родных от этой опасности. Необходимо быть терпеливыми и дальше соблюдать режим карантина, придерживаться социальной дистанции, соблюдать личную гигиену и обязательно использовать защитные маски", - посоветовал А. Рафаилов.

Он также добавил, что сегодня во всем мире ощущается нехватка медицинского персонала в борьбе с этой эпидемией.

"В соответствии с указанием Президента Ильхама Алиева Оперативному штабу при Кабинете министров в Азербайджан прибыла группа иностранных специалистов. Члены научного совета по COVID-19 министерства здравоохранения Турции, а также высокоспециализированные врачи из России, Кубы и Турции находятся в больницах особого режима, работают в сфере лечения и профилактики совместно с местными специалистами. Как сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджи, меры властей Азербайджана по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) достойны похвалы", - сказал член Комитета здравоохранения.

Депутат далее пояснил, что карантин был продлен с целью приостановить распространение вируса, чтобы была возможность оказывать помощь людям.

"Поэтому правительство было вынуждено пойти на такой шаг. Если мы посмотрим на другие страны, то увидим, что и в других странах принимаются подобные меры. Именно самоизоляция помогает уменьшить нагрузку на медицинскую систему и не дать огромному количеству одновременно заболевших людей вынудить врачей делать выбор - кого спасать между больными и снизить качество медицинского ухода. Все предпринятые меры по недопущению распространения и борьбе с этой болезнью не являются прихотью, а необходимым и единственно верным подходом в борьбе с этой болезнью.

Вирус может не представлять опасности для вас, но может быть смертельным для людей, входящих в группу риска, именно поэтому я призываю граждан Азербайджана проявить сдержанность, следовать всем правилам и рекомендациям карантинного режима. Карантин можно будет избежать тогда, когда население поймет всю серьезность ситуации и перестанет нарушать карантинные ограничения", - считает наш собеседник.

Парламентарий отметил, что эта инфекция - не грипп и не ОРВИ, она протекает в более агрессивной форме и гораздо чаще приводит к атипичной пневмонии. По последним данным, добавил он, даже те, кто выздоравливают после тяжелого течения болезни, могут иметь долгосрочные осложнения.

"Коронавирусная пневмония чаще и быстрее приводит к повреждению легких. В группе риска люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, онкологией, другими тяжелыми хроническими заболеваниями, а также представители старшего поколения. Однако, к сожалению, в последнее время появляется все больше данных о развитии тяжелых осложнений у людей более молодого возраста. Только 20% заболевших имеют более или менее серьезные симптомы. Может показаться, что это совсем не много, но ни у кого из людей нет к этой болезни иммунитета.

Несмотря на достигнутые успехи в борьбе с коронавирусом, население должно соблюдать требования и не нарушать режим карантина. Люди должны понять, что этот вирус есть и он угрожает всем. Надо носить маску и соблюдать дистанцию, не собираться вместе, не посещать места большого скопления людей, не проводить никакие торжества и ходить на поминки только близких родственников, чтобы не подвергать себя и других опасности.

На сегодня ученые многих стран стараются разработать вакцину от коронавируса. Недавно команда исследователей из Оксфордского университета получила первые положительные результаты тестирования вакцины от смертоносного китайского коронавируса COVID-19. Уточняется, что препарат способствует повышению иммунитета. Эффективность лекарства удастся установить должным образом только в результате третьей, заключительной, стадии испытаний, которая проходит сейчас в Бразилии. Будем надеяться, что в скором будущем мир получит лекарство от этого вируса", - заключил Анатолий Рафаилов.

Абдул Керимханов