В UNEC открыта новая специальность

В UNEC с 2020-2021 учебного года по II группе специальностей открыта специальность "Международная торговля и логистика".

Бакалавры, получающие образование по специальности "Международная торговля и логистика", в будущем по своей специальности будут владеть теоретическими и практическими знаниями в сфере экономики, бухгалтерии, международной торговли, логистики и в других сферах, имеющих важное значение.

Обучение специальности будет осуществляться на 4 языках (азербайджанский, турецкий, английский и русский) на соответствующих факультетах.

Следует отметить, что в UNEC прием на ступень бакалавра по II группе будет проводиться по специальностям "Финансы", "Бухгалтерия", "Экономика", "Управление бизнесом", "Статистика", "Международная торговля и логистика", "Маркетинг", "Менеджмент" и "Государственное и муниципальное управление".