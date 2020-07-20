За сутки к ответственности привлечены 983 нарушителя карантина

За нарушение правил жесткого карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Геранбоя, Гейгеля, Мингячевира, Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязаньского и Шекинского районов, за минувшие сутки к ответственности привлечены 983 участника дорожного движения.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД.

Отмечается, что 919 человек, находившиеся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных проступках, 64 человека - за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах.

За сутки в результате проверок на постах развернули обратно 160 автомобилей, следовавших в Баку, и 125 машин, пытавшихся выехать из столицы, - всего 285 транспортных средств.