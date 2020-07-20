В Баку сносят Насиминский рынок

В Баку сносят знаменитый Насиминский рынок.

Как передает Day.Az со ссылкой на unikal.org, предприниматели рынка уже вынесли свои товары и оборудование.

В рамках пилотного проекта уже начался снос. На месте рынка компанией "OLYMPUS park" будет построено 4 высокоэтажных жилых здания.