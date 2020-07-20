https://news.day.az/society/1254915.html В Баку сносят Насиминский рынок - ФОТО
В Баку сносят Насиминский рынок - ФОТО
В Баку сносят знаменитый Насиминский рынок.
Как передает Day.Az со ссылкой на unikal.org, предприниматели рынка уже вынесли свои товары и оборудование.
В рамках пилотного проекта уже начался снос. На месте рынка компанией "OLYMPUS park" будет построено 4 высокоэтажных жилых здания.
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