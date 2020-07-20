https://news.day.az/society/1254941.html В Ясамале приостановлены строительные работы - после вмешательства министерства
В Ясамале приостановлены строительные работы - после вмешательства министерства
Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана рассмотрели жалобу, поступившую в связи с осушением озера и ведением строительных работ недалеко от жилого комплекса "Три короны" в Ясамальском районе Баку.
Как сообщила Day.Az пресс-секретарь министерства Ирада Ибрагимова, работы на территории приостановлены и по факту составлен акт.
В отношении виновных будут приняты соответствующие меры.
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