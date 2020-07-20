Пакистанские авиалинии совершат спецрейс из Баку в Исламабад

Пакистанская международная авиакомпания (PIA) планирует совершить рейс Баку - Исламабад.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Пакистана в Азербайджане, рейс должен состояться 29 июля 2020 года.

"Билеты будут доступны во всех офисах PIA и будут продаваться в порядке очереди. Граждане Пакистана, находящиеся в Азербайджане, должны следить за сайтом PIA и страницей посольства в Facebook для получения дальнейших обновлений", - говорится в сообщении дипмиссии.