https://news.day.az/society/1254949.html Пакистанские авиалинии совершат спецрейс из Баку в Исламабад
Пакистанские авиалинии совершат спецрейс из Баку в Исламабад
Пакистанская международная авиакомпания (PIA) планирует совершить рейс Баку - Исламабад.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Пакистана в Азербайджане, рейс должен состояться 29 июля 2020 года.
"Билеты будут доступны во всех офисах PIA и будут продаваться в порядке очереди. Граждане Пакистана, находящиеся в Азербайджане, должны следить за сайтом PIA и страницей посольства в Facebook для получения дальнейших обновлений", - говорится в сообщении дипмиссии.
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