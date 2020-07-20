Праздник Гурбан в этом году будет отмечаться с ограничениями

"Готовится план соответствующих мероприятий в связи с праздником Гурбан".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

Помощник президента отметил, что для проведения праздника готовится особый план мероприятий, общественность будет проинформирована об этом.

"Праздник Гурбан этого года будет серьезно отличаться от прошлых лет. Мы должны быть готовы к компромиссам", - сказал Мовсумов.