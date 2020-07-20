ГЭЦ: Излечившиеся от коронавируса могут принять участие в экзаменах

Каждый участник экзамена должен представить декларацию, в которой указывается, что ни у него, ни у членов его семьи, ни у людей, с которым он контактировал в последние 15 дней, не бы выявлен коронавирус.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде.

По его словам, в экзаменах могут принимать участие даже переболевшие коронавирусом.

"Возможно, что кто-то ранее переболел коронавирусом, но вылечился. Для участия этих лиц в экзаменах никаких проблем нет. В экзаменах, которые были проведены 10 июля, было обеспечено участие лиц, ранее не допущенных к экзаменам из-за высокой температуры", - добавил Ханларзаде.