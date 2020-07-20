ГЭЦ сказал, когда начнутся экзамены для приема на госслужбу

Экзамены для приема на госслужбу будут проводиться, начиная с августа.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде.

По его словам, экзамен, который был запланирован на март, но затем отменен, будет проведен третьего августа.

"Завтра в связи с этим будет предоставлена дополнительная информация. Экзамен будет проводиться поэтапно, по категориям А и В", - добавил Ханларзаде.