https://news.day.az/society/1255038.html ГЭЦ сказал, когда начнутся экзамены для приема на госслужбу
ГЭЦ сказал, когда начнутся экзамены для приема на госслужбу
Экзамены для приема на госслужбу будут проводиться, начиная с августа.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде.
По его словам, экзамен, который был запланирован на март, но затем отменен, будет проведен третьего августа.
"Завтра в связи с этим будет предоставлена дополнительная информация. Экзамен будет проводиться поэтапно, по категориям А и В", - добавил Ханларзаде.
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