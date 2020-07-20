Оперштаб назвал условие восстановления поездок в районы

"При смягчении карантинного режима в Баку растет уровень заражения в районах".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что это нашло подтверждение во время первого смягчения: "Сегодня, создавая возможность выехать из Баку в районы, мы можем потерять достигнутые успехи. Говорят, что они уедут из Баку и будут сидеть дома в районе. Это невозможно. Члены моей семьи тоже хотят поехать в Габалу, Шамахы, в другие районы".

По его словам, если уровень инфицирования будет взят под контроль, первым шагом будет восстановление поездок из столицы в районы и в обратном направлении.