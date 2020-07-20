В Азербайджане названо число лечащихся от коронавируса на дому

В Азербайджане количество лечащихся от коронавируса амбулаторно под наблюдением врачей составляет 12 862 человека.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил руководитель Аппарата министерства здравоохранения Надир Зейналов.

По его словам, восемь тысяч проведенных тестов на выявление коронавирусной инфекции дали отрицательные результаты при подозрительных симптомах.