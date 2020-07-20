Шахмар Мовсумов: На следующих этапах переход к смягчению карантина будет постепенным

На следующих этапах переход к смягчению карантинного режима будет постепенным.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что строгий карантинный режим продлен до пятого августа: "Другие смягчения режима можно ожидать после пятого августа. Мы постепенно перейдем на открытие всех областей деятельности, однако необходимо сделать так, чтобы снова не создать условия для перехода на жесткий карантинный режим".