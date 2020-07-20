Оперштаб прокомментировал предложение измерять температуру людей на улицах

"На основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения разработаны соответствующие протоколы, лекарства закупаются и ввозятся лишь в соответствии с данными протоколами".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

Помощник Президента Азербайджана сказал, что эти лекарства передаются больницам.

Он также прокомментировал предложение измерять температуру людей на улицах: "Невозможно выявлять коронавирус, лишь измеряя температуру".

Руководитель Аппарата министерства здравоохранения Надир Зейналов подчеркнул, что измерение температуры на улицах и в транспортных средствах сотрудниками полиции может привести к заторам.