В аптеках дефицита витаминов и жаропонижающих препаратов нет

"Применение противовирусных препаратов при лечении в домашних условиях не рекомендуется".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал руководитель Аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов.

Н.Зейналов отметил, что граждане не должны заниматься самолечением: "Доставка витаминов и микроэлементов лицам с легкой формой заражения обеспечивается".

Руководитель Аппарата Министерства здравоохранения отметил, что аптеки занимаются предпринимательской деятельностью: "Министерство здравоохранения рекомендует ввозить определенные лекарства больше. Я был в 2-3 аптеках до брифинга, в них не было дефицита витаминов и жаропонижающих препаратов".