Некоторые противовирусные препараты не рекомендуется принимать дома

Использование антивирусных препаратов в домашних условиях не рекомендуется.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Аппарата министерства здравоохранения Надир Зейналов, передает в понедельник Day.Az.

Он призвал граждан не практиковать самолечение в домашних условиях, так как это может быть опасным.

"Что касается роста цен на лекарственные препараты или же их нехватки, то эти вопросы не в компетенции министерства здравоохранения. Аптеки являются субъектами предпринимательства, и минздрав им может только рекомендовать, что и делает. Я лично провел расследование в аптеках и не установил какой-либо нехватки антивирусных препаратов или повышения цен", - добавил Надир Зейналов.