В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 6 817 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 20-е июля.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 634 698 тестов.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 037 человек, 344 из них находятся в реанимации, а 58 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.