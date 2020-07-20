https://news.day.az/society/1255129.html В Азербайджане внезапно скончался студент первого курса - ФОТО
В Азербайджане внезапно скончался студент первого курса - ФОТО
Скончался студент первого курса Азербайджанского технологического университета.
Как передает Day.Az со ссылкой на azxeber.com, данная информация была размещена на официальной странице университета в Facebook.
"Скончался Али Гусейнов, студент первого курса, обучавшийся по специальности бухгалтерский учет. Али похоронен вчера в селе Далляр Джырдахан Шамкирского района".
Причина смерти неизвестна, однако сообщается, что он умер не от коронавируса.
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