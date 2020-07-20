В Азербайджане внезапно скончался студент первого курса

Скончался студент первого курса Азербайджанского технологического университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на azxeber.com, данная информация была размещена на официальной странице университета в Facebook.

"Скончался Али Гусейнов, студент первого курса, обучавшийся по специальности бухгалтерский учет. Али похоронен вчера в селе Далляр Джырдахан Шамкирского района".

Причина смерти неизвестна, однако сообщается, что он умер не от коронавируса.