На трассе Баку-Газах "скорая" столкнулась с грузовиком

На участке трассы Баку-Газах, проходящей через Гаджигабул, произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, машина скорой помощи столкнулась с движущимся грузовиком марки Mercedes.

В результате столкновения машина скорой помощи пришла в непригодное состояние, а грузовик перевернулся

Информации о пострадавших не поступало.

По факту ведется расследование.