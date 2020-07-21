https://news.day.az/society/1255168.html На трассе Баку-Газах "скорая" столкнулась с грузовиком – ФОТО
На трассе Баку-Газах "скорая" столкнулась с грузовиком – ФОТО
На участке трассы Баку-Газах, проходящей через Гаджигабул, произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, машина скорой помощи столкнулась с движущимся грузовиком марки Mercedes.
В результате столкновения машина скорой помощи пришла в непригодное состояние, а грузовик перевернулся
Информации о пострадавших не поступало.
По факту ведется расследование.
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