ГЭЦ запустил демо-версию чатбота по COVID-19

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) подготовил чатбот (симуляция искусственного разговора) для пользователей социальных сетей "Viber", "Facebook Messenger", "Telegram" для поддержки мер, осуществляемых с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и ее возможных последствий, сообщает Day.Az со ссылкой на Центр.

Пользователям представлена демо-версия чатбота.

Чатбот разработан 17 специалистами ГЭЦ и передан в безвозмездное пользование Минздрава.

Пользователи могут отправлять свои замечания и предложения для совершенствования программы на press@dim.gov.az.

Чатбот (@medazbot) нацелен на поддержку населения в просвещении относительно инфекции COVID-19, а также на оказание помощи гражданам в принятии решений в связи с обращением для соответствующей медицинской помощи и пр.

Для перехода в чатбот в телефоне необходимо написать @medaz в разделе поиска программ, либо воспользоваться нижеследующими линками:

Viber:

viber://pa/info?uri=medazbot

Telegram:

https://t.me/MedazBot

В разделе поиска в "Facebook Messenger" необходимо написать "@medaz"