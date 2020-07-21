В Гусарское РУП поступила информация о проведении свадебной церемонии во дворе частного дома, принадлежащего Аслану Гаджиагаеву и расположенного на территории села Кохне Худат.

Сотрудники полиции немедленно отправились по адресу и остановили свадебную церемонию. Организатор мероприятия и другие гости были задержаны и доставлены в отделение полиции, передает Day.Az.

В отделе с ними были проведены профилактические беседы и разъяснены правила карантинного режима. Задержанные были оштрафованы на 200 манатов в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).