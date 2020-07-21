35 домов в Товузском районе пострадали от армянской провокации

В результате провокации, совершенной подразделениями вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе, шести селам Товузского района - Агдам, Алибейли, Дондар Гушчу, Вахидли, Юхары Ойсюзлю и Ашагы Ойсюзлю - нанесен серьезный ущерб.

Как передает Day.Az, по предварительным оценкам, в различной степени повреждены принадлежащие мирным жителям 35 домов. В результате интенсивного обстрела нанесен ущерб и государственному имуществу, в частности, это газовые линии, линии электропередачи, социальная инфраструктура и сфера связи.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение "О мерах по ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела вооруженными силами Республики Армения Товузского района Азербайджанской Республики".