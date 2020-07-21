https://news.day.az/society/1255357.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 449 человек - заразились всего 352 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 449 человек - заразились всего 352 - ФОТО
В Азербайджане выявлено 352 новых случая заражения коронавирусом, 449 вылечившихся, 13 скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 28 242 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 19 939, скончались 376 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 927 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 034, в целом - 641 732 теста.
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