https://news.day.az/society/1255358.html В Баку мотоцикл врезался в автомобиль, есть погибший - ФОТО
В Баку мотоцикл врезался в автомобиль, есть погибший - ФОТО
В Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на Бакинской кольцевой дороге в Ясамальском районе мотоцикл на высокой скорости врезался в автомобиль марки Renault.
В результате пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Мотоциклист скончался на месте происшествия.
Ведется расследование.
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