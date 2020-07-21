В Баку мотоцикл врезался в автомобиль, есть погибший

В Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на Бакинской кольцевой дороге в Ясамальском районе мотоцикл на высокой скорости врезался в автомобиль марки Renault.

В результате пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Мотоциклист скончался на месте происшествия.

Ведется расследование.