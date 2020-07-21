Вилаят Эйвазов: За неношение масок оштрафованы 17 820 человек

"За неношение медицинских масок в течение карантинного периода оштрафованы 17 820 человек".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов на заседании коллегии, посвященном итогам деятельности в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности и предстоящим задачам в первом полугодии 2020 года.

По его словам, в отношении около 195 тысяч лиц, нарушивших требования особого карантинного режима, приняты меры административной ответственности, 788 человек арестованы, 193 560 человек оштрафованы, в том числе за неношение масок оштрафованы 17 820 человек.