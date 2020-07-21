https://news.day.az/society/1255417.html В Гаджигабуле перевернулась Toyota Prado, погиб водитель, трое ранены
В Гаджигабуле перевернулась Toyota Prado, погиб водитель, трое ранены
В Гаджигабульском районе произошло серьезное ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Падар. Автомобиль марки Toyota Prado потерял управление и перевернулся, сойдя с дороги. В результате ДТП, водитель и трое пассажиров госпитализированы в Ширванскую горбольницу с различными травмами.
Несмотря на усилия врачей, водителя - жителя Сабирабадского района Микаилова Теюба Гуламали оглу 1980 г.р. спасти не удалось.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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