В Гаджигабуле перевернулась Toyota Prado, погиб водитель, трое ранены

В Гаджигабульском районе произошло серьезное ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Падар. Автомобиль марки Toyota Prado потерял управление и перевернулся, сойдя с дороги. В результате ДТП, водитель и трое пассажиров госпитализированы в Ширванскую горбольницу с различными травмами.

Несмотря на усилия врачей, водителя - жителя Сабирабадского района Микаилова Теюба Гуламали оглу 1980 г.р. спасти не удалось.

Выясняются обстоятельства ДТП. 