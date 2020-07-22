Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавший

В Низаминском районе Баку произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент было зафиксирован на проспекте Гара Гараева.

Орхана Алиева Эльхан оглу 1999 года рождения сбила машина, когда он хотел перейти дорогу недалеко от станции метро "Халглар Достлугу".

Пострадавший с переломами был доставлен в Городскую клиническую больницу №3.

По факту ведется расследование.