https://news.day.az/society/1255486.html Военнослужащим в Азербайджане выделено свыше 800 квартир
Военнослужащим в Азербайджане выделено свыше 800 квартир
Госагентство жилищного строительства приступило к реализации очередного государственного заказа, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.
На основании обращения комиссии, созданной указом Президента Азербайджана, из 2 962 квартир в жилом комплексе в поселке Говсан Агентство выделило военнослужащим 803 квартиры. Из них 8 - однокомнатные, 22 - двухкомнатные, 472 - трехкомнатные, 301 - четырехкомнатные. Все квартиры полностью отремонтированы, обеспечены кухонной мебелью и отопительными системами.
Напомним, что на основании госзаказа Агентство выделило в Ясамальском жилом комплексе 21, а в жилом комплексе в Говсане - 1 112 квартир.
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