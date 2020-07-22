Военнослужащим в Азербайджане выделено свыше 800 квартир

Госагентство жилищного строительства приступило к реализации очередного государственного заказа, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

На основании обращения комиссии, созданной указом Президента Азербайджана, из 2 962 квартир в жилом комплексе в поселке Говсан Агентство выделило военнослужащим 803 квартиры. Из них 8 - однокомнатные, 22 - двухкомнатные, 472 - трехкомнатные, 301 - четырехкомнатные. Все квартиры полностью отремонтированы, обеспечены кухонной мебелью и отопительными системами.

Напомним, что на основании госзаказа Агентство выделило в Ясамальском жилом комплексе 21, а в жилом комплексе в Говсане - 1 112 квартир.