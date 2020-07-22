Высота волн в Каспийском море достигала 5,3 метра

До сегодняшнего утра в некоторых северных и западных районах шли дожди, а в некоторых регионах Большого и Малого Кавказа - ливни. В ряде сел Газахского района вчера вечером выпал град, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Скорость северо-западного ветра в Нефтчале составила 32 м/с, в Гяндже, Нафталане 30 м/с, Аляте 24 м/с, Барде, Дашкесане 23 м/с, Набране, Хачмазе, Агдаме 20 м/с, Шабране, Губе 16 м/с, Евлахе 15 м/с, на Абшеронском полуострове 15-20 м/с, временами ветер усиливается до 25-28 м/с.

Больше всего осадков выпало в Дашкесане - 40 мм (68% нормы).

Согласно данным станции "Нефтяные Камни", высота волн в море достигала 5,3 метра.