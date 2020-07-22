Врач рассказал о состоянии Бахрама Багирзаде

"Общее состояние Бахрама Багирзаде средней тяжести, стабильное".

Как передает Day.Az, об этом сообщил заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев.

Он отметил, что в гемодинамических показателях, питании и при глотании дискомфорт не наблюдается: "Он активен, встает и ходит. Трахеостоматическая труба сменилась на меньшую. Последние два дня эта труба держалась закрытой, пациент дышит физиологическим путем, то есть носом и ртом. В ближайшие дни планируется полностью снять эту трубу. Тем не менее, с учетом повышения температуры и воспалительных показателей в крови в минувший день в антибактериальное лечение с участием инфекционистов были внесены соответствующие изменения".