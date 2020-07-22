Уволен сотрудник полиции, написавший личное сообщение девушке после проверки

Как сообщалось ранее, несколько дней назад МВД начало расследование по факту изъятия сотрудником полиции персональной информации пользователя социальной сети по имени Севда Махмудова.

Как передает Day.Az, в результате расследования сотрудник полиции Захир Аббасов был уволен из правоохранительных органов.

Пресс-служба МВД подтвердила данный факт.

Отметим, что в своей жалобе С.Махмудова заявила что, на выходе у станции метро "Кероглу" сотрудник полиции по имени Захир Аббасов после просмотра ее удостоверения личности позже написал ей личное сообщение через мессенджер.